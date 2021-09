Aquilani, allenatore Fiorentina Primavera: “Gattuso mi ha stupito”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, è intervenuto su Sky Sport, ecco le sue parole: “Il primo a farmi venire voglia di allenare è stato Jorge Jesus allo Sporting Lisbona, perché aveva un approccio diverso a quello che c’era in Italia. Ai miei ragazzi cerco di dare i consigli giusti per la loro carriera e in vista della partita. Loro non devono mollare un centimetro, e non voglio che si sentano arrivati, devono restare con i piedi per terra. Gattuso mi ha stupito, Inzaghi mi piace perché ha fatto la gavetta giusta. Mourinho? Sta facendo bene, è un personaggio unico nel suo genere, e ha confermato l’entusiasmo con le prestazioni di queste prime partite”.