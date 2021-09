YOUTH LEAGUE – Perde l’Atalanta, pari per la Juventus

Da oggi è iniziata ufficialmente la stagione della Youth League dove sono scese in campo le squadre italiane. La prima è stata l’Atalanta di Brambilla che perde per 2-0 contro il Villarreal. Per gli spagnoli un gol per tempo da parte di Pacheco e Garcia nel recupero. La Juventus non va oltre il 2-2 in trasferta contro il Malmoe. Per i bianconeri le reti di: Chibozo e Turco, mentre per i padroni di casa i gol di Windell e Lindman.

Marcatori: 6′ Chibozo, 22′ Turco (J); 10′ Widell, 71′ Lindman (M)

Malmö: Ellborg, Nicklasson, Perez, Al-Imam, Lindman, Bolin, Larsson, Karlin (dall’88’ Avdic), Burakovsky, Widell, Bjerkebo (dal 61′ Adjdei). A disp. Andersson, Konjuhi, Stromberg, Makolli, Braendshol. All. Westerberg

Juventus: Scaglia, Mulazzi, Nzouango, Muharemovic, Rouhi, Hasa, Omic, Bonetti (dal 71′ Ledonne), iling-Junior (dal 79′ Maressa), Turco (dall’88’ Sekularac), Chibozo (dal 79′ Galante). A disp. Daffara, Citi, Dellavalle. All. Bonatti

Arbitro: Sig. Iwan Arwel Griffith

Ammoniti: Al-Imam, Nicklasson, Karlin, Bolin (M); Turco, Maressa (J)

Marcatori: 7′ Pacheco, 90′ Garcia (V)

Villarreal: Jorgensen, Sanchez Arriero (dal 85′ Angel Mateo), Espigares Morillas, Foubert Jacquemin, Bonachera Lopez, Pacheco (dal 69′ Ortega), Alonso Martin, Vergara, Geralnik (dal 79′ Hinojosa), Torrents (dal 69′ Garcia), Medina. A disp. Nicolau, Clausell, Montiel. All. Pere Marti

Atalanta: Dajcar, Regonesi (dal 56′ Bernasconi), Berto, Hecko (dal 46′ Chiwisa), Ceresoli (dal 80′ Fisic), Giovane, Sidibe, Zuccon, Olivieri, Lozza (dal 56′ Stabile), Omar. A disp. Sassi, Roaldsoy, Saleh. All. Brambilla

Arbitro:

Ammoniti: Espigares, Pacheco, Gelardo, Bonachera, Ortega, Garcia (V); Zuccon, Sidibe, Olivieri, Giovane (A)

Fonte: mondoprimavera.com