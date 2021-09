“Un litigio tra toscani”, Allegri liquida così quanto accaduto

«Un litigio tra toscani».

Massimiliano Allegri, definisce e liquida così quanto accaduto sabato sera dopo la gara tra il Napoli e la Juventus tra lui e Luciano Spalletti, poi si concentra sull’ esordio Champions dei bianconeri. «Cose che capitano, non è successo niente» le parole del tecnico juventino prima della gara con il Malmo, in programma stasera. Chiesa non è riuscito a recuperare, mentre Bernardeschi ha accusato alcuni problemi a un ginocchio durante la rifinitura ed entrambi non sono stati convocati dal tecnico. Sono però tornati a disposizione i giocatori sudamericani, vale a dire Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Danilo. Salterà l’esordio europeo invece Arthur, infortunato.