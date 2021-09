SKY – Leicester-Napoli, designato il telecronista per il match di Europa League

Giovedì sera alle ore 21,00, presso il “Leicester City Stadium”, i padroni di casa allenati da Brandan Rodgers affronteranno il Napoli per la prima gara di Europa League nella fase a gironi. Diverse le novità, il volto di Sky e della Premier League, sarà l’ex azzurro e della Lazio Paolo Di Canio. Negli studi per le gare di Europa League ci sarà a condurre Anna Billò. In tutto per le sfide in campo internazionale saranno 400. Infine il commento di Leicester-Napoli ci sarà per Sky Sport 2 Federico Zancan.

Fonte: Il Mattino