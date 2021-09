SERIE A FEMMINILE – Mimmo Panico nuovo allenatore del Pomigliano. Ecco le sue prime dichiarazioni

Il dopo Manuela Tesse in casa Pomigliano femminile, da oggi comincia con la nuova guida tecnica. La neo promossa in serie A ha annunciato che sarà Mimmo Panico a guidare le “pantere”. Ecco le dichiarazioni del nuovo coach della squadra campana. “Ho seguito in questi mesi la squadra ed ho visto già la mentalità di non mollare mai da parte delle ragazze. Come dico spesso io, rispetto di tutto, ma paura di nessuno. Sfrutteremo al meglio la sosta per prepararci al meglio in vista della Sampdoria. Il Pomigliano sta dimostrando già di avere una mentalità combattiva, ora puntiamo ad ottenere punti per il morale e la classifica”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it