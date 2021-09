Rinasce il “Barassi”, lo inaugura il presidente Figc, Gravina

La FIGC e le istituzioni del territorio scendono in campo per aiutare la comunità di Secondigliano. Dopo anni di abbandono, l’impianto “Ottorino Barassi” è stato ceduto all’Associazione “Insieme tra la gente” e potrà finalmente trasformarsi in un centro di legalità. Alla cerimonia hanno partecipato, insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina e al presidente dell’Associazione locale Carmine Gatti, anche il numero uno della LND Cosimo Sibilia e quello del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli. «È stato il risultato di un grande lavoro di squadra – afferma il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina – FIGC, Comitato Regionale Campania della LND e diverse istituzioni locali hanno lavorato fianco a fianco, con il solo scopo di riconsegnare al territorio un polo sportivo fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni».

