Prime tre giornate, il Cds vota il gioco: bel voto per gli azzurri

Tutto quello che era stato previsto alla vigilia del campionato come gioco, come incertezza di pronostico e come rinnovamento calcistico si sta avverando. Tutto tranne la Juve, che ha iniziato un campionato nuovo se raffrontato al suo ultimo decennio, quello della sofferenza. Il CdS vota il gioco di alcune protagoniste della serie A dopo quanto visto nelle prime 3 giornate.

MILAN: VOTO AL GIOCO 8,5

ROMA: VOTO AL GIOCO 7

NAPOLI: VOTO AL GIOCO 7. Per la qualità di cui dispone Spalletti, questa squadra giocherà sempre meglio. Devono salire di tono Lozano, Osimhen, Ounas, Zielinski e deve tornare a buoni livelli Mertens, quando tutti avranno recuperato la condizione migliore il Napoli farà scintille. Intanto ha fatto risultato usando la testa e abbattendo le difficoltà (questa sì che è una bella novità) che via via ha dovuto affrontare. Ha messo sotto la Juve perché la squadra non si è mai disunita, è sempre rimasta compatta e concentrata sull’obiettivo. Questi sono i primi cenni del miglioramento.

INTER: VOTO AL GIOCO 7

LAZIO: VOTO AL GIOCO 6

ATALANTA: VOTO AL GIOCO 5,5

JUVENTUS: VOTO AL GIOCO 5.

FIORENTINA: VOTO AL GIOCO 7.

Alberto Polverosi (CdS)