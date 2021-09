Politano in forma Nazionale: Matteo resta in corsa per l’Italia

Un gol alla Juve, importantissimo, quello dell’1-1 prima del colpo vincente del 2-1 negli istanti finali di Koulibaly. Matteo Politano grande protagonista del Napoli di Spalletti, in forma Nazionale, resta in corsa per una chiamata del ct azzurro Mancini. Un ottimo avvio di stagione per l’ex interista, contro la Juve l’ennesima conferma delle sue splendide condizioni di forma. Politano era stato già protagonista nelle prime due partite di campionato degli azzurri contro Venezia e Genoa: decisivo come esterno destro nel tridente di attacco di Spalletti. E poi la grande notte contro i bianconeri allo stadio Maradona: una prestazione di grande spessore, fondamentale per la rimonta contro la formazione di Allegri. Dopo l’impegno di campionato giovedì l’impegno di Europa League contro il Leicester: Politano sarà uno dei prottagonisti della sfida contro la formazione inglese già molto importante nell’ottica del primo posto del girone. L’ex interista già l’anno scorso si rivelò prezioso in fase offensiva con gol importanti e decisivi come quello al Meazza con il Milan, rete anche quella segnata con il destro (come il gol alla Juve) che non è il suo piede preferito. R. Ventre (Il Mattino)