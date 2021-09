Ounas modello Mertens: Luciano folgorato dal franco/algerino

Luciano è rimasto folgorato a Dimaro, e d’accordo che i suoi primi concorrenti sono Politano, Lozano e Insigne, ma tutto sommato oltre il tridente d’attacco c’è di più: finora Ounas è stato l’uomo dell’imprevedibilità e della velocità a partita in corso, nonché il jolly del cambio modulo, del passaggio al 4-2-3-1 che sabato con la Juve ha fatto la differenza. Per dirla in calcese stretto: ha spaccato la partita con il Genoa e poi quella con la Juve, un po’ come faceva il Mertens prima maniera entrando dalla panchina. Certo, per ricalcare le orme di quel Dries, anche solo di quel Dries, serviranno più concretezza e gol, ma il primo passo è lo spazio: occasioni da sfruttare. Non resta che insistere e lavorare a caccia di una maturità tattica che, coniugata al suo bagaglio tecnico, produrrebbe scintille. Magari già a Leicester, magari nelle prossime: tra giovedì e il 30 settembre, il Napoli affronterà gli inglesi, l’Udinese, la Samp, il Cagliari e lo Spartak Mosca. Una marea di partite da spaccare.

Fonte: F. Mandarini (CdS)