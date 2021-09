Napoli: per Koulibaly erano arrivate delle offerte, ma non erano all’altezza

Focus su Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese non è partito, in estate, per un motivo preciso: “Uno dei migliori difensori al mondo che in estate il Chelsea, il PSG e lo United non hanno valutato quanto il Napoli riteneva opportuno: compresi i bonus, neanche 40 milioni di euro; 10 meno di quelli che il Manchester ha versato al Real per comprare Varane. E così, alla fine, Kalidou ha inaugurato l’ottava stagione di vita azzurra senza battere ciglio”.

