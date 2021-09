Monti, giornalista: “Le gare vinte dal Napoli dimostrano forza mentale”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista, ecco le sue parole: “Le gare vinte dal Napoli sono tutte diverse, particolari, la squadra ha mostrato grande forza mentale in ognuna di esse. Spalletti ha dato tranquillità interna ed esterna all’ambiente, finora è stato diverso rispetto a Roma e Milano, sembra più sereno. La vicenda mediatica della serie di Totti secondo me gli ha consigliato una capacità mediatica diversa, un po’ più soporifera rispetto ai toni alti che usava. Ma Napoli aveva bisogno proprio di questo, veniva dai toni alti di Gattuso. Adesso Spalletti sembra più un normalizzatore. La stessa tranquillità l’ha mostrata il Napoli in campo. Napoli Femminile? Prima vittoria contro una squadra forte come la Fiorentina, quando vince scontri che non sono quelli diretti raccogli per strada anche meritatamente”.