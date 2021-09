Il centravanti svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic dovrà saltare il debutto dei rossoneri in Champions League domani sera contro il Liverpool. Ibra ha una sofferenza al tendine d’achille e rimarrà a Milano per precauzione. Accanto a Stefano Pioli, spazio in conferenza pregara a Simon Kjaer e non a Ibra, che avrebbe dovuto parlare insieme all’allenatore.