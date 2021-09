L’Uefa decide di evitare già alla 1/a una disparità in campo: Colombia e Capo Verde “zona bianca”

Sabato sera il presidente del Napoli A. De Laurentiis aveva sensazioni positive per la questione quarantena in vista del Leicester, avendo parlato con il segretario dell’Uefa Giorgio Marchetti. Ieri infatti, attraverso le pagine del “Times” è stata tolta la deroga dei giocatori che hanno disputato le gare in nazionale nelle “zone rosse”. Nel caso della compagine azzurra sono: Ospina con la Colombia e Osimhen a Capo Verde con la sua Nigeria. Questo significa che saranno quasi tutti a disposizione, eccetto quelli ancora infortunati. Su questo aspetto la giornata di oggi sarà determinante per prendere le decisioni definitive. Ovviamente si attende l’ufficialità, ma i segnali per i partenopei sono incoraggianti e la sfida contro il Leicester si potrà preparare con più tranquillità.

La Redazione