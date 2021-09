L’infermeria azzurra in vista del Leicester e l’Udinese

Dopo la magica notte di sabato del Maradona sono ripresi ieri mattina gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Partitina a porte piccole e lavoro tattico per cominciare, solo quelli non impiegati dall’inizio contro la Juve hanno preso parte alla partita a campo ridotto. Così come da report societario, Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Demme, Osimhen e Lobotka (per lui anche terapie) alle prese col lavoro personalizzato in campo. Insigne ha effettuato la seduta in palestra dopo il trauma contusivo al ginocchio destro riportato nel corso della sfida coi bianconeri. L’infortunio del capitano non desta eccessiva preoccupazione (migliora già e dovrebbe continuare a farlo); leggero affaticamento per Osimhen dopo la Juve (ma non dovrebbero esserci problemi); improbabile il recupero di Lobotka; da valutare oggi Mario Rui, sofferente durante l’ultimo match per una distorsione alla caviglia sinistra.

F. Padulano – Fonte: CdS