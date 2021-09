L’ex azzurro Di Canio è il volto della Premier League a Sky Sport

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre anche del Napoli, è il volto della Premier League a Sky Sport. Nella stagione 2021/22, Sky trasmetterà 121 incontri (su 137) della UEFA Champions League, oltre a tutte le 282 partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League (anche grazie a Diretta Gol), per un totale di otre 400 gare, finali comprese. Lo studio Champions è condotto da Anna Billò. Giovedì 16 settembre alle ore 21, diretta di Leicester-Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con la telecronaca di Federico Zancan. In studio per l’Europa League ci sarà Leo Di Bello.

Il Mattino