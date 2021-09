Leicester-Napoli a Tiago Martins, ecco chi è l’arbitro dell’incontro

Leicester-Napoli: La Uefa ha comunicato la sestina di arbitri che dirigerà il match di esordio degli azzurri in questa edizione di Europa League. Designato il portoghese Tiago Martins.

Il portoghese non ha nessun precedente né con il Napoli né con il Leicester. Ha esordito in prima lega portoghese il 31 agosto 2014. Ad oggi vanta 9 presenze in Europa League, ed il suo esordio fù il 7 dicembre 2017; con la partita Herta Berlino (GER) vs Östersunds FK (SVE), la partita terminò 1a1. Fino ad oggi in Europa League ha assegnato 4 rigori nelle passate 4 stagioni, ammonito per ben 46 volte con due doppie ammonizioni e due espulsioni dirette. Delle 9 partite di Europa League ci sono 5 pareggi, 2 vittorie per la squadra di casa e 2 vittorie per la squadra fuoricasa.

L’unica squadra di club italiana che ha arbitrato è stata la Roma nella stagione 2019/2020 dei gironi di Europa League partita finita anch’essa 1a1. Ha arbitrato anche la Nazionale Italiana per ben due volte, una volta per le qualificazioni mondiali, partita contro la Macedonia del 2017, terminata 1a1; e qualificazioni degli Europei, partita contro l’Armenia terminata per 9a1. Mentre per la sponda inglese, ha arbitrato la Youth League di Manchester City, Manchester United e Liverpool. Una sola volta la Nazionale Under 21 inglese, ed una sola volta la Nazionale inglese in una partita amichevole.

Appuntamento a giovedì 16 settembre ore 21.00, dal “Leicester City Stadium”, per seguire la prima giornata dei gironi di Europa League.

