Come in casa Napoli, anche in casa avversaria domani è già vigilia di Europa League. Il Leicester per l’allenamento si dà appuntamento alle ore 10.30 di domani mattina, alla seduta di preparazione alla gara, seguirà poi, alle ore 12.30 (ora locale), un’ora dopo in Italia, la conferenza stampa pre partita del tecnico inglese e di un tesserato. Il tutto presso il Leicester Training Ground. L’appuntamento con il campo, invece, come noto è giovedì sera alle ore 21.00.