Giordano, giornalista: “Leicester-Napoli? Partita complicatissima”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Che valore ha la vittoria contro la Juventus? Gli errori grossolani si commettono, anche perché altrimenti la partita perfetta finisce 0-0. Alla Juventus mancavano 9 giocatori e al Napoli comunque 5. Quelli della Juventus avevano un valore per la Juventus, uguale nel Napoli. I punti in classifica sono sempre 3 in più per il Napoli. Leicester-Napoli? Partita complicatissima, il Leicester è una delle squadre inglesi che mi fanno divertire di più. Rodgers è un allenatore molto bravo, hanno un centravanti pazzesco che purtroppo è arrivato troppo tardi. Gli inglesi non scherzano mai, non esistono partite di seconda importanza. Mi dà molto gusto riprendere a viaggiare in Europa, l’ultima volta è accaduto circa 2 anni fa. Mi sembra di tornare a vivere fuori da una bolla e dentro la normalità. Osimhen? Deve imparare molte cose ancora ma potenzialmente è un giocatore pazzesco. Poi certo, se il prototipo è Haaland è un’altra storia”.