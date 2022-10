ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – S. de la Fuente (all. Como): “Vittoria e ritorno del pubblico. Due note liete contro il Cittadella Women”

Domenica esordio in casa, con i vostri tifosi dopo un anno e la vittoria contro il Cittadella Women. Cosa ne pensi in merito? “Sono doppiamente soddisfatto, perché abbiamo iniziato al meglio la stagione con un successo e poi sono tornati i nostri tifosi. Come hai detto tu, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, il loro apporto c’è mancato e sono stati determinanti. Sul protocollo, non sarei la persona più adatta per darti risposte in merito, se vuoi possiamo parlare della partita e dei tre punti per noi fondamentali”.

Tornando alla sfida contro il Cittadella Women, gli aspetti dove sei soddisfatto e dove pensi che la squadra dovrà migliorare. “Il successo è stato meritato per lunghi tratti della gara. Sono contento nel primo tempo, la squadra ha creato occasioni da gol ed ha tenuto il campo. Meno nella ripresa, però siamo all’inizio della stagione, il merito va anche al Cittadella. Loro sono una squadra molto organizzata ed ha giocato una gara di grande sacrificio e mostrando le loro qualità. Dovremo certamente continuare su questa strada e migliorare in alcuni aspetti, però sono fiducioso”.

Dal punto di vista tattico, quali sono le caratteristiche che dovrà avere il Como per renderti soddisfatto di loro? “La questione tattica, è indubbiamente importante, ma è un modo per noi allenatori di farci sentire belli. Credo che è un aspetto da non sottovalutare, ma non è certo questo che si dovrà giudicare il Como. Alle ragazze chiederò sempre di dare il massimo, di uscire dal campo avendo dato tutto e cercare anche di giocare un bel calcio. Con queste caratteristiche possiamo certamente competere per le prime posizioni della classifica”.

