Dopo la rete alla Juventus, per il senegalese arrivano altre buone notizie

Per Kalidou Koulibaly è l’ottava stagione con la maglia del Napoli, davvero diventato un totem per il club azzurro e per i compagini di squadra. Sabato è stato determinante, non solo in difesa come sempre, ma anche in zona gol. Dopo la rete alla Juventus, la sua vittima preferita, ha preso una macchina fotografica per immortalare i tifosi allo stadio. Ieri nel frattempo, in vista del Leicester, è arrivata un’altra bella notizia. Il difensore senegalese non sarà squalificato per la sfida in Europa League. Il regolamento dell’Uefa ha praticamente azzerato il turno di stop e perciò Spalletti potrà contare sul gigante ex Genk e quindi attesa la sfida contro l’attaccante Vardy.

Fonte: F. Mandarini (CdS)