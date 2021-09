Dall’ Inghilterra, Bird: “Contro il Leicester, muscoli e attenzione, saranno fuochi d’artificio”

Il giornalista Sheridan Bird, in vista della gara tra Leicester e Napoli di Europa League. è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte:

“Leicester? Contro il West Ham la partita è stata condizionata da un cartellino rosso, poi ha perso contro il Manchester City e ci sta. Sarà un avversario abbastanza pericoloso per gli uomini di Spalletti. Il segreto del Leicester di Rodgers è la squadra, il gruppo è unitissimo. Ci sono ovviamente alcuni giocatori famosi dello Scudetto di Ranieri, come Schmeichel e Vardy, che ha sempre il fiuto del gol. Essendo una squadra britannica l’aspetto fisico ci sarà sempre. Per il Napoli serviranno muscoli a centrocampo e servirà fare massima attenzione in difesa.

I tifosi del Leicester sono abbastanza caldi, la squadra non si arrende mai, vuole giocare sempre e non molla mai. L’allenatore è bravissimo, la squadra peraltro ha dei giocatori intelligenti e con piedi buoni. Spesso nell’Europa League le gare sono un po’ scialbe, invece questa sarà una gara con fuochi d’artificio.

Osimhen deve diventare come Vardy? Se lui vince uno Scudetto a Napoli come lui ha fatto a Leicester saremo contentissimo! Vardy è un po’ stagionato ma bisognerà dargli un occhio di riguardo, i centrali dovranno essere concentrati. Vardy è un po’ come Shevchenko: non sembra in partita, poi magari fa 2 gol”.

