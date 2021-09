Colantuono: “Spalletti? La classifica e il calcio espresso parlano per lui”

Stefano Colantuono, ex allenatore di Udinese e Atalanta, ha parlato oggi a “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Spalletti? La classifica e il calcio espresso parlano per lui. Miglior partenza non poteva esserci, ma si sono disputate solo tre giornate e la squadra ha bisogno di un maggior rodaggio. Atalanta? I nerazzurri rientrano nel gruppo delle 7 sorelle per la lotta alla Champions e anche per lo Scudetto. I bergamaschi hanno avuto una battuta d’arresto con la Fiorentina ma hanno comunque giocato bene, aspetterei una decina di partite, e soprattutto qualche scontro diretto, per vedere il trend delle squadre. Udinese? Ha avuto un ottimo impatto sul campionato, sono contento per Gotti. Non è più una sorpresa, ma una squadra consolidata. Mourinho? La vittoria di domenica contro il Sassuolo è completamente sua, l’anno scorso non l’avrebbero vinta una partita del genere. Il suo più grande merito è quello di essere riuscito a compattare l’ambiente. Chi farà il miglior percorso in Europa? Mi auguro tutte, per dare continuità all’Europeo vinto dall’Italia. Abbiamo i mezzi per poter essere una sorpresa in Champions, e in Europa League le italiane possono arrivare anche in finale”.