Dopo un avvio di campionato decisamente complicato, la squadra di Allegri si ritrova in Champions, battendo all’esordio, in trasferta, il Malmoe per 3-0. Inizio gara compassato per i bianconeri che sbloccano il match con Alex Sandro. Nel finale di primo tempo due gol in un minuto chiudono virtualmente la gara: segna Dybala su rigore accordato per fallo su Morata, triplica lo spagnolo. Nella ripresa la Juve gestisce e porta a casa tre punti preziosi in vista delle prossime sfide.

Sky Sport