Champions League – Chelsea ruggito Lukaku, Bayern show, harakiri United

Tanti gol e clamorose sorprese nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Subito show del Bayern Monaco, che annienta 3-0 il Barcellona al Camp Nou e vola al comando solitario nel gruppo E, complice lo 0-0 tra Dinamo Kiev e Benfica. Comincia invece malissimo l’avventura europea di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, che perde 2-1 in Svizzera con lo Young Boys con un clamoroso harakiri a tempo scaduto. Colpaccio grosso degli svizzeri, che vanno dunque un testa nel gruppo F a +2 punti sull’Atalanta. Inizio rallentato nel gruppo G: finiscono in pareggio Siviglia-Salisburgo (1-1) e Lille-Wolfsburg (0-0). Parte bene infine anche il Chelsea i campioni in carica stendono 1-0 lo Zenit e agganciano la Juventus in vetta al gruppo H