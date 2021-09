CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (coach Italia): “Ripartiremo con entusiasmo”

Nella giornata di ieri l’Italia del c.t. Milena Bertolini si sta preparando in vista della doppia gara valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali del 2023. Le azzurre affronteranno venerdì 17 Settembre la Moldavia al “Nereo Rocco” di Trieste alle ore 17,30. Mentre la seconda gara sarà in Croazia martedì 21 Settembre. Le parole in conferenza stampa del mister delle azzurre. “Ripartiamo con tanto entusiasmo e con la consapevolezza di essere una squadra forte A livello internazionale il calcio femminile sta crescendo tantissimo e anche le nazionali con meno tradizione stanno migliorando velocemente. Venerdì troveremo una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato 3 anni fa. Dovremo giocare con umiltà e grande concentrazione, anche perché sappiamo che gli impegni di settembre nascondono spesso delle insidie dato che le nostre calciatrici non sono ancora al top della condizione. Ma la strada intrapresa è quella giusta e sono sicura che ci faremo trovare pronte”.

Fonte: figc.it