CALCIO FEMMINILE – Aggiornamenti per la punta del Napoli Deppy. Coach Pistolesi può sorridere

Il Napoli femminile era in trepidante attesa per conoscere le condizioni dell’attaccante greca Deppy. La giocatrice ellenica era uscita in lacrime nella metà del primo tempo contro la Fiorentina. Le prime sensazioni erano le stesse della passata stagione, ovvero rottura dei legamenti. Gli esami strumentali hanno escluso questa ipotesi, semplice problema al ginocchio. Deppy rientrerà tra più di un mese, quindi sospiro di sollievo per coach Pistolesi, il d.s. Nicola Crisano e il presidente Lello Carlino.

Fonte: tuttocalciofemminile.com