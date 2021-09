Andrea Petagna: “Mister Spalletti determinante per la mia permanenza in maglia azzurra”

Gol decisivo al Genoa e l’immediato veto di Spalletti alla sua partenza (saltato in extremis il trasferimento alla Samp), Andrea Petagna è pronto a sfruttare ogni occasione. Intanto una manciata di minuti (finali) con la Juve: «È stata una serata magica – ha ribadito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli – noi siamo forti e Spalletti ci trasmette tranquillità. Il recupero sui bianconeri? Lo scorso anno siamo un po’ mancati sul carattere, ora ce lo stiamo mettendo tutto. Per il campionato ci siamo anche noi: non vogliamo nasconderci, ma fare qualcosa di bello. Sì, ero quasi convinto di restare e il mister m’ha fatto decidere definitivamente. Proverò a giocarmi il posto con tutti, dimostrando di poter stare in questa squadra. Il Leicester è forte ma noi dobbiamo partire forte, stando coi piedi per terra ma col morale alto».

F. Padulano (CdS)