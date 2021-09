WOMEN CHAMPIONS – Girone “tosto” per la Juventus di Montemurro

Questa mattina è stato effettuato il sorteggio della fase a girone della Women Champions dove c’è tra le altre anche la Juventus di Montemurro. Le bianconere non sono state certamente fortunate, ma si sapeva, per quanto concerne il girone. La compagine italiana giocherà contro Chelsea, Wolfsburg e il Servette. Le londinesi e le tedesche sono da anni delle superpotenze e non sarà facile per la Juventus venirne a capo. Ecco tutti i gironi.

Group A

Chelsea

Wolfsburg

Juventus

Servette FCCF

Group B

Paris

Breidablik

Real Madrid

Kharkiv

Group C

Barcelona

Arsenal

Hoffenheim

HB Køge

Group D

Bayern

Lyon

BK Häcken

Benfica

