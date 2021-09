Una barca, il Golfo e la dedica romantica di Dries per Kat

E’ il compleanno di Kat. Occorre una dedica, di quelle belle, magari in campo sarebbe arrivata dopo un gol, ma vista l’attuale indisponibilità, Dries deve essere romantico via social, con le parole, il campo non può venire in suo soccorso! Scherzi a parte, l’attaccante belga del Napoli, in occasione della ricorrenza, fa arrivare attraverso Instagram, un bel messaggio alla moglie, unito ad un video di loro due in barca nel Golfo di Napoli: «Amo la mia vita con te» le parole del belga.