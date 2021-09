Ultime Castel Volturno Konami – Palestra per Insigne, aggiornamenti sul resto degli infortunati

Dopo il successo di sabato contro la Juventus per 2-1, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida contro il Leicester. La squadra ha iniziato la seduta con la partitella con le porte piccole. A seguire il gruppo è stato impegnato con il lavoro tattico. Chi non è sceso in campo contro i bianconeri ha svolto la partitella a campo ridotto.

Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo.

Demme e Osimhen hanno svolto il lavoro personalizzato in campo.

Insigne ha lavorato in palestra per il trauma contusivo subito nella sfida contro la Juventus.

Fonte: sscnapoli.it