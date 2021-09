Spalletti le vince con i cambi e con il feeling “di squadra”

A volte basta una mossa, un’ idea, un’intuizione, un cambio. E le partite cambiano. E’ quello che è successo contro la Juve. Ounas, molto incisivo, al posto di uno spento Elmas, ha creato molte più difficoltà alla difesa di Allegri per la sua capacità di lanciarsi in verticale negli spazi. Già in precedenza la mossa vincente di Spalletti nella trasferta al Ferraris contro il Genoa: l’inserimento in campo nel finale di Petagna, centravanti che firmò il gol vincente, quello del 2-1, dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo. Grande feeling con la squadra: i big si stanno dimostrando il valore aggiunto, a cominciare da Insigne e Koulibaly e con Fabian Ruiz migliore in campo contro la Juve, Lobotka dopo un’annata difficile ha trovato spazio da playmaker di centrocampo ed è stato protagonista nei primi due successi con Venezia e Genoa (ha saltato la sfida con la Juve per infortunio) e anche chi entra solo per gli istanti finali dà un contributo determinante come Malcuit autore di una chiusura decisiva sulla fascia su Bernardeschi nella sfida di sabato al Maradona.

R. Ventre Il Mattino