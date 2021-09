Radio Kiss Kiss Napoli – Petagna si dice felice di essere rimasto al Napoli…e non solo

Il Napoli sta convincendo dopo le prime tre giornate di campionato, ed anche se la strada è ancora lunga, le prospettive sono buone. Andrea Petagna, attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, che però andrà in onda stasera alle 20,30 in maniera integrale. Nel frattempo, la radio ufficiale della SSCN ha anticipato qualche sua dichiarazione. Il calciatore, felice per la vittoria contro la Juve, sottolinea che questo è un campionato aperto, e che il Napoli non si nasconderà, che gli azzurri sono forti, e che dopo la trattativa che lo voleva alla Sampdoria, è felice di essere rimasto al Napoli, perchè era quello che voleva.