Oggi nuovi accertamenti per Lobotka. C’è una partita dove potrebbe di nuovo rivedere il campo

Il Napoli riprenderà quest’oggi gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di Europa League contro il Leicester. Tra i giocatori che verranno valutati per la gara in Inghilterra c’è anche Lobotka. Lo slovacco ha subito l’elongazione del ginocchio destro e la sensazione, secondo il Mattino, è che ritroverà il campo più a Udine piuttosto che per la gara in campo europeo.

La Redazione