Leicester/Napoli: la formazione azzurra decisa da governo e l’infermeria!

Ora l’Europa League. De Laurentiis si è rivolto all’Uefa per sollecitare l’ok del governo inglese per la partecipazione di Ospina e Osimhen alla partita contro il Leicester: entrambi rientrano dalle cosiddette zone rosse. La decisione è attesa per oggi e c’è fiducia nel club azzurro che la risposta possa essere positiva. Ci sarà invece Koulibaly, grande protagonista contro la Juventus. Sono invece in forte dubbio Insigne e Mario Rui, il loro recupero appare difficile : il capitano ha accusato un trauma contusivo al ginocchio destro, il terzino portoghese una distorsione alla caviglia sinistra. Oggi verranno verificate le condizioni di entrambi. Tutto ok invece per Osimhen, il centravanti nigeriano ha chiesto il cambio nel finale di Napoli-Juve solo per crampi: la sua presenza contro il Leicester dipenderà quindi solo dall’ok del governo inglese.

Il Mattino