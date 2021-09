Kalidou è virale…in campo e fuori: signore dei social!

Kalidou, muro in difesa, decisivo in attacco. Fa notizia? Ora non più. Poi, per festeggiare, prende una macchina fotografica (in prestito da Ciro Sarpa) ed immortala l’attimo, la gioia, la gente. Si è divertito in campo a fermare l’attimo e poi fuori, quando sui social si è scatenata la festa a suon di musica. La colonna sonora è stata quella di Clementino. Sulle note di «Cos cos cos» Kalidou ha pubblicato delle storie su Instagram per ricordare il gol e i tre punti conquistati contro la Juventus. Sempre più napoletano, Kalidou, che si conferma leader di questa squadra. Ha postato subito la foto del gol, con una didascalia inconfondibile: «Uaaaa! Che bello», e quell’immagine è diventata presto virale. Repostata in gruppi Social, su What’s App e dovunque ci sia un po’ di azzurro Napoli, ha impiegato pochissimo a essere la più virale del weekend.

