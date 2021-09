Improta: Anguissa è l’uomo giusto per un Napoli da scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Improta, opinionista: “Anguissa? Mi è piaciuto tanto ma anche in virtù di un aspetto fondamentale: erano anni che un po’ tutti, nel momento in cui vedevamo gli allenatori che si sono avvicendati alla guida del Napoli, dicevano che ci voleva un giocatore che sapesse fare la doppia fase. Io penso che dopo qualche anno siamo riusciti a trovare l’elemento giusto, che diventa l’ago della bilancia per quanto riguarda Spalletti per le squadre che va a incontrare. Può fare il secondo di centrocampo ma può giocare anche a 3. Credo che sia arrivata la ciliegina sulla torta. Il giocatore fa tutto in maniera semplice e lineare, non ha sbagliato quasi nulla e ha una forza fisica bella da vedere. Ha recuperato 3-4 volte la palla sradicandola dai piedi degli avversari. Penso che il Napoli abbia trovato l’uomo giusto.

Quando bisognava mettere in campo la formazione tutti dicevano che l’importante era la spina dorsale. Difatti in questo il Napoli fa paura e secondo me è da Scudetto. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, bisogna essere consci della forza della nostra squadra. Spalletti sta lavorando molto sulla testa e si è visto in queste prime 3 uscite. Il Napoli ha vinto 3 gare dovendo fare la corsa a ostacoli. Lavorando sulla testa i ragazzi diventano consapevoli della loro forza e poi tramutano in gol le azioni, aiutati magari anche da errori degli avversari”.