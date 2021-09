Il “nuovo” Napoli è sorto anche per il feeling tra Spalletti e De Laurentiis

Tra Spalletti e De Laurentiis, rapporto bello e solido: il presidente dopo il successo sulla Juve ha elogiato il tecnico azzurro sotto tutti gli aspetti. Una convergenza piena fin dal primo momento a cominciare dalla linea sul mercato. A Napoli sono rimasti tutti i big e sono arrivati in prestito Juan Jesus, che sarà utile da jolly difensivo, e Anguissa che già con la Juve nella gara di esordio ha fatto vedere di che spessore è fatto. E il grande feeling con la città: Spalletti, che sta vivendo in albergo a Napoli in attesa di prendere casa in zona Posillipo, quando può si gode un momento di relax, come ieri quando è stato a pranzo al ristorante Da Cicciotto a Marechiaro. Il nuovo tecnico ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi e più volte ha sottolineato che l’attaccamento dei napoletani per la squadra azzurra rappresenta l’arma in più. «I tifosi, sono dei calciatori: vengono a faticare con noi e la giocano intorno al campo», ha detto nel dopo partita con la Juve. E la partenza del Napoli di Spalletti è stata di quelle super.