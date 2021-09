Del Genio: “Importanti novità in vista di Leicester-Napoli”

Nel corso della trasmissione “4-4-2” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha dato delle importanti novità in vista della gara Leicester-Napoli. Pare che stando a quanto riportato dal Times sia stata tolta la quarantena per i giocatori che hanno disputato le gare nei paesi a rischio Covid. Se tutto resta confermato, Ospina, Osimhen e Koulibaly potranno essere in campo nella gara contro il Leicester, per la sfida di Europa League.