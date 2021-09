Dazn, la replica: c’è stato un “picco di traffico” dopo il gol di KK

Dazn ha registrato un picco di traffico dopo il gol di Koulibaly, da qui è nato quel black out che ha causato le lamentele ed il disservizio per alcuni clienti. Il tutto è durato circa un paio di minuti, in alcuni casi tre, questo poi dipende anche dal tipo di connessione. Secondo i dati racconti da Dazn, il problema non è stato circoscritto a una sola un’area geografica specifica, ma è stato diffuso. Ecco perché l’emittente si è prontamente scusata con gli utenti. Non tutti hanno avuto il medesimo problema di connessione ed alcuni sono riusciti a vedere anche i minuti finali della gara tra Napoli e Juventus. In alcuni casi, invece, c’è stata l’ormai famosa «rotella». Non c’è stata differenza tra connessione via wifi o rete mobile. Con ogni probabilità il disagio è da addebitarsi a un picco di traffico. Durante la partita le connessioni fatte da vari device (tv, mobile, tablet e pc) sono state ben oltre un milione. Al momento l’unica cosa certa è che più la connessione privata è labile, più è probabile che il segnale video sia disturbato o si interrompa. D’altra parte, nonostante i social siano stati presi d’assalto per le lamentele, il customer center di Danz non ha subito un boom di proteste.

Il Mattino