DAZN ci ricasca e sul gol di Koulibaly arriva la “rotella”

E poi, proprio mentrefesteggiava sotto la curva del Maradona scattando foto ai tifosi in delirio, crolla il segnaleNiente più immagini da Fuorigrotta. Era andato tutto bene fino al secondo gol del Napoli. Poi, per migliaia di spettatori di Dazn, c’è stata un’interruzione del servizio. Immagine congelata e rotella che gira. E così l’hashtag #Dazn ancora una volta ha scalato la classifica delle tendenze sui social network, in particolare Twitter. Rispetto al rebuffering che ha interrotto Genoa-Inter alla prima giornata di campionato, i tempi di ripristino del segnale sono stati molto più veloci. E il numero di segnalazioni giunte al servizio clienti è stato contenuto, in linea con quello registrato durante una qualsiasi partita, nonostante il grande numero di spettatori. Segno che i casi in termini assoluti non sono stati poi così numerosi. Di sicuro il problema c’è stato, perché in città (e non solo) le lamentele si sono sollevate con un coro unanime, mitigato (forse) solo dalla vittoria finale degli azzurri nel big match contro la Juventus.