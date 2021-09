CALCIO FEMMINILE – Il Pomigliano avrebbe scelto il sostituto di coach Tesse

Dopo la sconfitta contro l’A.s. Roma e l’esonero di coach Manuela Tesse, il Pomigliano femminile è alla ricerca del nuovo tecnico. Per la panchina delle “pantere”, secondo tuttocalciofemminile.com, il favorito sarebbe Domenico Panico, attualmente allenatore del Portici. Nei prossimi giorni il d.g. Biagio Seno e il club campano prenderanno una decisione in merito. Dopo la sosta per le nazionali, trasferta a Bogliasco per il Pomigliano contro la Sampdoria.

La Redazione