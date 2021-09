Borja Valero: “Il Napoli di Spalletti non mi sorprende, ecco cosa penso”

L’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. “Simone Inzaghi è stato bravo, la squadra ha molto entusiasmo. Sembra che si siano divertiti nelle prime giornate ed è un fattore positivo per le prossime. È presto ma aumentare il vantaggio sulla Juve è importante. Poi vincere e vedersi primi in classifica dà sempre entusiasmo. Ci saranno tanti pensieri nella testa dei calciatori per far subito bene contro il Real Madrid e in campionato alla prossima. Cambia avere Dzeko o Lukaku in squadra. In momenti di grande pressione è sempre importante avere un calciatore come Dzeko che riceva, protegga e faccia salire la squadra. Lukaku è un calciatore che devi mandare più in profondità. Cosa penso del Napoli di Luciano Spalletti? Il Napoli non mi sorprende perché conosco Spalletti e sta mettendo in campo le sue idee. La Juventus non veniva da buone partite in campionato e per questo credo che il risultato di sabato non sia una sorpresa”