Andrea Petagna, bomber Azzurro: “Lo dicevo già l’anno scorso, la squadra è forte…”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Petagna, bomber Azzurro:

“Battere la Juve con i tifosi serata perfetta? Sì, lo sappiamo. Bastava girare in città qualche giorno prima, siamo stati forti ed abbiamo preparato bene la partita con Spalletti. Dobbiamo continuare su questa strada. Il mister è bravissimo a tenere tutti al top, ci trasmette serenità, ci fa giocare in modo tranquillo e nel miglior modo possibile per noi. Io lo dicevo già l’anno scorso, la squadra è forte. Forse ci è mancato qualcosa in più a livello caratteriale. Ma l’abbiamo messa contro il Venezia e contro la Juventus. Se lo mettiamo sempre, possiamo raggiungere traguardi importanti. Penso che noi ci siamo. Non dobbiamo nasconderci. Ma ci sono tante squadre forti come Inter, Milan. Bisogna lottare. E poi vedremo con calma. Voci di mercato? Io ero felice. Ed ero quasi convinto che sarei rimasto a Napoli. Voglio giocarmi le mie carte qui. Spero di dare il mio meglio ed il contributo alla squadra. Speriamo di recuperare tutti per le competizioni che ci attendono. Giovedì ci attende una partita difficile, perché il Leicester è forte. Bisogna partire con tre punti, è una partita fondamentale. Anguissa? Un giocatore forte. L’ha dimostrato il primo giorno di allenamento, che sembrava fosse già qui da tempo. Penso che dobbiamo mantenere la calma e stare con i piedi per terre e migliorarci. Seguendo il mister, possiamo raggiungere qualcosa di importante. Gol contro il Genoa? C’era voglia di fare gol. Ed avevo voglia di giocare e segnare. Cosa dico ai tifosi? Sarò con te e tu non devi mollare. Forza Napoli!”