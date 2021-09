Tre azzurri “sotto osservazione” per la trasferta contro il Leicester

Il successo contro la Juventus, porta inevitabilmente entusiasmo, ma anche qualche preoccupazione dal punto di vista fisico. Infatti a fine partita ben tre calciatori azzurri saranno sotto osservazione. Oltre al capitano Lorenzo Insigne che ha un trauma contusivo, ci sono da valutare le condizioni di Osimhen e Mario Rui. Per il nigeriano, zoppicava vistosamente e verrà valutato nei prossimi giorni, stesso discorso per il laterale portoghese. Certamente non saranno giorni semplici per lo staff medico azzurro, ma le vittorie curano tutti i dolori.

Fonte: CdS