Stadio Maradona – C’è Napoli/Juventus, ma non ci sono le maxi file

L’ingresso allo stadio Maradona ritorna ad essere agile e rapido. La società azzurra ha sensibilmente rafforzato la presenza degli steward che controllano i varchi di accesso nei vari settori dell’impianto di Fuorigrotta, per evitare che si potesse ripetere il fenomeno delle lunghissime file di qualche giorno fa. Il Napoli, viste le difficoltà nel reperimento degli steward in città e in provincia, li ha reclutati anche nelle regioni limitrofe, così molte decine di giovani sono giunti anche dall’Abruzzo e dalla Calabria. Complessivamente gli spettatori della partita sono stati circa 24mila anche se la capienza massima del Maradona, con le restrizioni previste a causa della pandemia da Covid, è di 27.500 persone. Salvo alcuni sporadici casi, (qualcuno senza Green Pass). Un bruttissimo episodio, tuttavia, c’è stato. A lla Farmacia Cortroneo di Fuorigrotta: «Dalle 16 alle 18, oltre 200 scalmanati hanno, di fatto, occupato la farmacia pretendendo in tempi rapidissimi, con minacce, che stampassimo loro il Greenpass per recarsi allo stadio. Abbiamo dovuto chiamare anche la polizia altrimenti avremmo avuto problemi seri».

Il Mattino