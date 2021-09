SSCN, Spalletti è il secondo tecnico che riesce ad inanellare il tris!

Ieri sera, ai microfoni di DAZN il presidente De Laurentiis ha ringraziato pubblico, squadra e tecnico. Il patron ha definito Spalletti un uomo che non ha fantasmi nel suo ego e con il quale si può parlare. Dal canto suo l’allenatore continua a dire di avere un ottimo gruppo, sia dal punto di vista professionale che da quello umano. In più, i risultati, per il momento e si spera non solo, sono senza dubbio dalla parte di mister Spalletti che come ricorda la SSCN attraverso un tweet è il secondo allenatore della storia azzurra ad aver vinto le prima tre partite di seguito.

📊 Luciano Spalletti è diventato il 2° allenatore nella storia del Napoli a vincere tutte le prime tre gare di #SerieA sulla panchina azzurra.

