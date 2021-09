SETTORE GIOVANILE – Frosinone-Napoli 0-2, esordio vincente per Under 17

Il campionato Under 17 da parte del Napoli di mister Liguori inizia davvero nel migliore dei modi, con il successo sul campo del Frosinone. Prima frazione dominata dagli azzurrini che non sbloccano la gara solo per merito del portiere frusinate Stellato. Nella ripresa i partenopei appaiono più concreti e passano in vantaggio con Vilardi su calcio di rigore. Il Napoli prosegue gli attacchi e raddoppiano con Attanasio e sfiorano il tris con Russo che coglie il palo. Inizio insomma convincente per gli azzurrini che lanciano un segnale alla concorrenza e mostrando anche ragazzi interessanti. Prossimo turno sarà in casa contro il Benevento.

La Redazione