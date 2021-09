SERIE B FEMMINILE – Esordio vincente del Pink Bari, Como, Chievo Verona e San Marino

Oggi è iniziata ufficialmente la stagione della serie B femminile e come la passata stagione fare pronostici non sarà semplice. Esordio vincente per il Pink Bari che batte il Palermo. Successi di misura per il Chievo Verona e il Como Women, mentre vittoria facile per il San Marino Academy. Pari spettacolari infine Cortefranca-Roma Femminile e Brescia calcio femminile-Ravenna.

Cortefranca-Roma femminile 3-3

Brescia calcio femminile-Ravenna 2-2

Chievo Verona-Pro Sesto 1-0

Como Women-Cittadella Women 1-0

Pink Bari-Palermo 2-1

San Marino Accademy-Sassari Torres 3-0

Tavagnacco-Cesena 1-1

A cura di Alessandro Sacco