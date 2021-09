La Cremonese, dopo la vittoria contro il Lecce e la sconfitta beffa contro il Monza, quest’oggi ha affrontato in casa il Cittadella per ritornare al successo. I ragazzi di Pecchia vincono per 2-0, una rete per tempo. La prima è di Buonaiuto su assist del giocatore di proprietà del Napoli Gaetano. Il calciatore nato a Cimitile è uscito al minuto 71, Il raddoppio è del ragazzo scuola Milan Vido.

La Redazione