SERIE A, Roma-Sassuolo 2-1: Giallorossi in vetta, con Milan e Napoli

ROMA-SASSUOLO 2-1:

Partita intesa e bella. Cristante realizza dopo un perfetto schema su punizione. 1-0. Nel secondo tempo pareggio di Djuricic. Servito in area da Berardi, dopo una giocata sopraffina. 1-1. Al 91’ decide El Shaarawy. Subentrato, si produce in un tiro a giro imparabile. Scoccato poco dentro l’area di rogore. Su un pallone rimbalzante, quindi difficile. 2-1. 94′, Scamacca pareggia con un bolide al volo. Stupendo. Ma irregolare, perchè in fuorigioco. Si termina sul 2-1. Mourinho, con questa odierna, raggiunge le 1000 panchine in carriera. E festeggia entrando in campo al gol decisivo. La Roma raggiunge in vetta alla classifica Napoli e Milan con 9 punti.

ROMA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

All. Dionisi